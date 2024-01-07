Ракетний удар по Львівщині: число жертв російської атаки збільшилось

31 березня 2024, 20:22

Після обстрілу російськими крилатими ракетами адмінбудівлі критичної інфраструктури у Львівській області, з-під завалів вдалося витягти тіло ще одного чоловіка. Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у неділю, 31 березня.

📢«Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують пошукові роботи», – написав Козицький.

📅Нагадаємо, що у ніч на 31 березня російські окупанти провели черговий масований удар ракетами та дронами по території України. Більшість атак спрямовувалися на західні області, зокрема на Львівську та Волинську. Однак ворожої атаки зазнали об’єкти й на південному напрямку.

Пізніше Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що було збито більшість ракет і дронів, а саме – 18 російських повітряних цілей.