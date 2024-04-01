Ситуація щодо російського вторгнення на 01.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.04.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 442880 (+710) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 6986 (+20) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13321 (+17) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 11082 (+32) од;
- РСЗВ / MLRS – 1023 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 744 (+1) од;
- літаків / aircraft – 347 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8757 (+26);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2057 (+9);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 14752 (+35) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1826 (+3).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!