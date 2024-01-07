На росій у підмосков'ї велика пожежа на заводі

01 квітня 2024, 19:56

На росії повідомляють про чергову велику пожежу, яку було зафіксовано на крупному російському заводі. Цього разу палало в окупантів у місті Хотьково під москвою. Про це повідомили російські інформаційні ресурси, зокрема в Телеграм-каналі «Mash» у понеділок, 1 квітня.

Згідно з отриманою інформацією, на заводі «Електроізоліт», що є великим виробництвом ізоляційних матеріалів для електротехнічної галузі, спалахнула масштабна пожежа. Вдалося локалізувати полум'я на площі 150 квадратних метрів, а про потерпілих наразі немає інформації.

🔥Нещодавно також сталася подібна пригода на «Уралмашзаводі» у місті Єкатеринбурзі, який є ключовим виробником бурового обладнання та іншого гірничодобувного устаткування на росії.

📅Нагадаємо, що раніше безпілотники вивели з ладу один з найпотужніших НПЗ на росії «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез», який переробляв значну частину нафти країни (понад 5%).