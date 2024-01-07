Росіяни вдарили по рятувальникам: пошкоджено пожежну частину на Харківщині

01 квітня 2024, 12:59

На Харківщині сьогодні вранці російські окупанти знову здійснили атаку на пожежно-рятувальний підрозділ. Про це повідомила пресслужба ДСНС у понеділок, 1 квітня.

📢«Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором. Одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі. На чергуванні перебувало шестеро рятувальників, на щастя ніхто з них не постраждав», - зазначено в офіційному повідомленні.

📅Нагадаємо, 18 березня під час чергової атаки, російські загарбники завдали удару по пожежній частині в іншому населеному пункті Харківщини, один рятувальник був поранений.