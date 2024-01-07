01 квітня 2024, 13:09 Херсонщина за останню добу: села та міста під вогнем російських загарбників Наразі, російські терористичні війська продовжують обстріли Херсонщини. Протягом останньої доби країна-агресор атакувала понад півтора десятка міст і сіл регіону. Про це повідомлено пресслужбою Херсонської ОВА в понеділок, 1 квітня. 📢«Минулої доби противник обстрілював Берислав, Карʼєрне, Борозенське, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Качкарівку, Золоту Балку, Гаврилівку, Білозерку, Дар’ївку, Кізомис, Софіївку, Інженерне, Придніпровське, Антонівку та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетні удари по Бериславському району», – зазначено у ранковому звіті ОВА. За інформацією ОВА, внаслідок російських атак протягом доби – одна людина загинула, ще дві отримали поранення. Також зазначено, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки й 15 приватних житлових будинків. Постраждали об’єкти критичної інфраструктури, включаючи газопроводи, стільникову вежу, насосну станцію сільськогосподарського підприємства, територію промислового підприємства, господарську споруду, гараж і автомобілі. 📅Нагадаємо, що російські війська 29 березня здійснили атаку на Одесу, запустивши дві керовані ракети. Сили ППО збили обидві ракети, але наслідки падіння уламків призвели до травмування 15-річної дитини. Пізніше було повідомлено про трьох поранених, але кількість постраждалих збільшилась до п’яти. Джерело: "Херсонська ОВА" irtafax.com