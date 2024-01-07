За минулу добу зафіксовано щонайменше 418 російських обстрілів Запорізької області

01 квітня 2024, 13:29

Протягом останньої доби російські окупанти здійснили 418 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області, є поранений. Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА, повідомив про це вранці в понеділок, 1 квітня.

📢«54-річний чоловік травмований внаслідок обстрілу військами рф Пологівського району», – зазначено в офіційному повідомленні.

Згідно з повідомленням Федорова, чотири авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Гуляйполю, Малій Токмачці, Малинівці та Роботиному. Крім того, 95 безпілотників атакували Запоріжжя та Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Новояковлівку. 304 артударів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки та Левадного.

Також зафіксовано 15 ракетно-артилерійських обстрілів, які припали на Гуляйполе, Оріхове, Малу Токмачку, Роботине та Малинівку.

Федоров також зазначив, що за цей час на Запоріжжі надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

📅Нагадаємо, раніше в селі Долинка Пологівського району під час чергового російського обстрілу постраждав 12-річний хлопчик: дитина отримала контузію.