Японія передала Україні $120 млн фінансової допомоги

01 квітня 2024, 13:43

Державний бюджет України отримав 118 млн доларів на безповоротній основі від уряду Японії, повідомив Мінфін у понеділок, 1 квітня 2024 року.

Ці кошти були надані в рамках двох проєктів Світового банку: «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL Ukraine) та «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

📢«Залучені кошти в рамках проєктівHEAL та HOPE допоможуть уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України», – йдеться у повідомленні.

📊Згідно з інформацією, надане грантове фінансування від уряду Японії складається з двох частин:

70 млн доларів в рамках проєкту Світового банку «HEAL Ukraine», що спрямовані на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.

48,2 млн доларів в рамках проєкту Світового банку «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE), що призначені на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

📅Нагадаємо, що 29 березня Україна отримала $1,5 млрд від Світового банку. Фінансування складалося з гарантії уряду Японії на суму $984 млн та гарантії Великої Британії на суму $516 млн. Також було повідомлено про отримання рекордних $9 млрд від західних партнерів у березні.