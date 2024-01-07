До 15 та 13 років за ґратами заочно засуджено двох «силовиків лнр» з Луганщини

01 квітня 2024, 13:56

За матеріалами СБУ тривалі терміни за ґратами заочно отримали двоє колишніх правоохоронців, які зрадили присязі та вступили на службу до окупаційних репресивних органів.

За ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України 15 років ув’язнення отримав мешканець міста Ровеньки.

У 2014 році «перевертень» вітав російську агресію та отримав від загарбників посаду у так зв. «генеральній прокуратурі лнр».

Весною 2022 року він був зарахований до штату сформованої окупантами «Новоайдарської районної прокуратури лнр».

Другий зрадник, мешканець Рубіжного, у липні 2022 р. вступив на службу до «Троїцького ровд мвд лнр». Рашисти призначили його командиром взводу ізолятора тимчасового утримання.

За цією ж статтею КК України його засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відбування покарання рахуватиметься з дня фактичного затримання злочинців. Наразі вони перебувають у розшуку.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.