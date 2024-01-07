Ще один працівник ТЦК та СП у Києві попався на хабарі

01 квітня 2024, 16:53

Повідомлено, що правоохоронці затримали працівника одного з відділів Київського ТЦК та СП під час отримання хабаря. Цю інформацію повідомили в Оперативному командуванні «Північ» у понеділок, 1 квітня.

📢За офіційною інформацією, підозрюваний обіцяв забезпечити військовий облік та надати відстрочку від призову мешканцю Дніпра за 300 доларів США. Житель Дніпра мав намір переїхати до Києва та офіційно працевлаштуватися на підприємство.

Оперативне командування «Північ» запевнило, що всебічно сприятиме розслідуванню та обіцяє також сприяти його проведенню з метою очищення територіальних центрів від корупціонерів.

📅Нагадаємо, раніше повідомлялось про викриття військовослужбовця одного з відділів Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у «схемі» з автомобілями для солдатів.

Також, на Хмельниччині було викрито працівницю обласного ТЦК і СП та її спільника у вимаганні й отриманні 10 000 доларів за «вирішення питання» щодо ухилення від мобілізації. А на Одещині військком та правоохоронець торгували «білими квитками».