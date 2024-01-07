Офіцер, що подарував гранати помічнику Залужного, піде під суд

01 квітня 2024, 17:55

Досудове розслідування, проведене Державним бюро розслідувань, стосовно офіцера з Апарату помічників головнокомандувача ЗСУ Олега Тимченка, завершилося. Встановлено, що саме він подарував гранати Геннадію Частякову, що призвело до трагічної загибелі останнього. Тимченко інкримінується вбивство через необережність. Про це повідомила пресслужба ДБР у понеділок, 1 квітня.

📢«Фігуранту повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. Він підозрюється у викраденні, присвоєнні та збуті боєприпасів, вбивстві з необережності та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження з необережності... Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років», – розповіли правоохоронці.

На стадії досудового розслідування Тимченко повідомлялося про підозру у незаконному збуті боєприпасів. Вказувалось, що 6 листопада 2023 року чоловік зробив Частякову подарунок із бойовими гранатами на честь дня народження. При цьому зазначено, що він не попередив колегу про справжність гранат та не переконався в тому, що жертва та інші присутні у робочому кабінеті достеменно зрозуміли, що в подарунку знаходяться саме справжні вибухові пристрої, зазначають у ДБР.

В результаті, під час розпаковки «подарунка» з гранатами – одна з них вибухнула в руках Частякова, який був упевнений, що це муляж або сувенір. Від отриманих поранень військовий загинув на місці. Його син також тоді отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде передана до суду.

📅Нагадаємо, трагічна подія із вибухом бойової гранати на день народження помічника Валерія Залужного, що сталася у листопаді минулого року в селі Чайки Київської області, спричинила загибель 39-річного військового Геннадія Частякова. Тяжкі травми отримав його 13-річний син, якого було госпіталізовано.