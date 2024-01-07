На росії призначено нового командувача залишками чорноморського флоту

02 квітня 2024, 17:34

Залишки російського чорноморського флоту отримали нового командувача. Новину про призначення віцеадмірала сергія пінчука замість адмірала віктора соколова повідомив міністр оборони на росії сергій шойгу, син кожугєта, у вівторок, 2 квітня.

📢"На селекторній нараді з керівним складом збройних сил рф міністр довів до відома військових новий указ формального лідера росії путіна", – зазначено в повідомленні.

Згідно з цим указом, керівництво флотом на росії розподілено наступним чином:

головнокомандувачем військово-морським флотом – адмірала олександра моїсеєва;

командувачем північного флоту віцеадмірала костянтина кабанцова;

командувачем залишками чорноморського флоту віцеадмірала сергія пінчука.

сергій пінчук, який народився 26 липня 1971 року в Севастополі, має багаторічний досвід служби у вмф рф. Він розпочав свою офіцерську службу у 1993 році на посаді командира зенітно-ракетної батареї БЧ-2 ескадреного міноносця.

З грудня 2010 року – начальник штабу-перший заступник командира Ленінградської військово-морської бази балтійського флоту. З 20 вересня 2016 року – травень 2021 року командувач каспійської флотилії.

9 травня 2021 року призначений на посаду заступника командувача чорноморського флоту. 5 жовтня 2021 року призначений начальником штабу-першим заступником командувача чорноморського флоту.

Призначення пінчука на посаду командувача залишками чорноморського флоту відбулося після звільнення адмірала віктора соколова. Під час його керівництва чорноморський флот рф зазнав значних втрат, адже російські кораблі постраждали від українських морських дронів та крилатих ракет. Зазначено, що у кремлі не змогли вибачити соколову таких величезних втрат.