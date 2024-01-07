Дніпро рід російським ракетним ударом, є поранені

02 квітня 2024, 17:52

Сьогодні російські загарбники завдали черговий ракетний удар по місту Дніпро, що призвело до поранень принаймні п'ятьох людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у вівторок, 2 квітня.

📢«Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Усі деталі уточнюємо», – зазначив він.

Крім того, Лисак закликав місцевих мешканців утриматися від фотографування та поширення будь-яких фото та відео матеріалів наслідків ворожої атаки у мережі.

📢«Не допомагайте ворогу», – додав він.

📢«Через ракетну атаку у Дніпрі пошкоджений один із закладів освіти. На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат», – повідомив Лисак, уточнюючи попередню інформацію.

У той же час Повітряні сили попередили, що у напрямку Дніпра була випущена рашистами керована авіаційна ракета. Після цього місцеві мешканці почули вибухи під час повітряної тривоги.

📅Раніше у вівторок стало відомо, що СБУ затримала російську агентку, яка здійснювала шпигунську діяльність за бойовими літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу на Дніпропетровщині.