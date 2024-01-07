У ніч на 2 квітня 2024 року знищено 9 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

Вночі 2 квітня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).
💥 Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області.
Нагадаємо, що раніше з’явились супутникові знімки, які свідчать про реалізацію планів АТ «Алабуга-1» виготовити тисячі смертоносних безпілотників-камікадзе типу "Шахед-136" на російській території в республіці Татарстан. Про це повідомляв ISIS Online (Інститут науки та міжнародної безпеки).