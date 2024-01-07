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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
02 квітня 2024, 11:45

У ніч на 2 квітня 2024 року знищено 9 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

Вночі 2 квітня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

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💥 Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що раніше з’явились супутникові знімки, які свідчать про реалізацію планів АТ «Алабуга-1» виготовити тисячі смертоносних безпілотників-камікадзе типу "Шахед-136" на російській території в республіці Татарстан. Про це повідомляв ISIS Online (Інститут науки та міжнародної безпеки).

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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