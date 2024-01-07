У місті Єлабуга на росії БпЛА вдарили по заводу, де збирають «Шахеди» – ЗМІ

02 квітня 2024, 14:02

Мешканці російського міста Єлабуги (російська республіка Татарстан) повідомляють про атаку безпілотників вранці у вівторок, 2 квітня. Інформацію про це поширюють російські ЗМІ та пабліки, публікують відео та фото з місця вибухової події.

За словами свідків, вибухи сталися на території особливої економічної зони «Алабуга», яка розташована поблизу міста. Один із заводів та гуртожиток були пошкоджені. Більшість очевидців стверджують, що було принаймні два прильоти, а дехто повідомляє про три вибухи.

Інформаційні джерела також повідомляють про пошкодження комплексу із восьми хостелів, призначеного для співробітників особливої економічної зони та студентів місцевого коледжу «Алабуга Політех», який був побудований у 2022 році.

За даними РБК-Україна, цей інцидент може бути частиною операції, проведеної Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Зазначено, що постраждав завод, де виготовляють іранські ударні дрони типу «Шахед». Проте цю інформацію поки що не підтверджено в ГУР.

📅Нагадаємо, у ніч на 23 березня сталася пожежа на нафтопереробному заводі поблизу міста Новокуйбишевськ у Самарській області на росії.

Раніше безпілотники вивели з ладу один із найбільших нафтопереробних заводів на росії, «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтезом», що переробляв понад 5% нафтової продукції країни.