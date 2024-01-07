Розбився гелікоптер Мі-24 в окупованій росіянами Абхазії

02 квітня 2024, 13:05

В окупованій росією Абхазії впав або ж «від’ємно злетів» гелікоптер Мі-24 так званого «мінвстерства оборони» окупованої республіки. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомили російські ЗМІ.

📢«Сталася "жорстка аварійна посадка" військового вертольота Мі-24 в Гулрипшському районі республіки. Члени екіпажу вижили та були доставлені до лікарні», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, що раніше була інформація про падіння російського гелікоптера Мі-8 на території Білгородської області рф. У момент аварії на борту перебували чотири особи.

Також нещодавно у Магаданській області на росії стався інцидент з гелікоптером Мі-8, який перевозив двадцять пасажирів. У результаті аварії загинули щонайменше дві особи.