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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
02 квітня 2024, 13:05

Розбився гелікоптер Мі-24 в окупованій росіянами Абхазії

В окупованій росією Абхазії впав або ж «від’ємно злетів» гелікоптер Мі-24 так званого «мінвстерства оборони» окупованої республіки. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомили російські ЗМІ.

📢«Сталася "жорстка аварійна посадка" військового вертольота Мі-24 в Гулрипшському районі республіки. Члени екіпажу вижили та були доставлені до лікарні», – йдеться у повідомленні.

📅Нагадаємо, що раніше була інформація про падіння російського гелікоптера Мі-8 на території Білгородської області рф. У момент аварії на борту перебували чотири особи.

Також нещодавно у Магаданській області на росії стався інцидент з гелікоптером Мі-8, який перевозив двадцять пасажирів. У результаті аварії загинули щонайменше дві особи.

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