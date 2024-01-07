На росії атаковано дронами черговий ПНЗ, що розташовано в Нижньокамську

02 квітня 2024, 13:39

Вранці безпілотники вчинили атаку на черговий ворожий нафтопереробний комплекс, а саме – ТАНЕКО в російському місті Нижньокамську (республіка Татарстан). Цю інформацію у вівторок, 2 квітня, розповіли російські ЗМІ та пабліки у соцмережах.

💥Глава Татарстану рустам мініханов зазначив, що в результаті атаки безпілотників на ТАНЕКО та Алабугу, не було порушено технологічного процесу на цих підприємствах.

Татарстанський мініханов також згадав про постраждалих, проте не уточнив, на якому з заводів та скільки російців отримали поранення. Згодом з’явилась інформація про шістьох поранених росіянців від роботи БпЛА по ворожих об’єктах.

📅Нагадаємо, раніше безпілотники вчинили атаку на територію особливої економічної зони Алабуга під містом Єлабуга в Татарстані, де, за різними джерелами, постраждали від двох до п'яти осіб. За перевіреною інформацією, росіяни побудували в Алабузі завод, де збирають іранські ударні БпЛА типу «Шахед» та обзивають їх «Гєрань». До процесу виготовлення ударних безпілотників росіянці активно залучають студентів закладу «Алабуга Політех».

Деякі українські ЗМІ повідомляли, що ця атака може бути пов'язана з операцією ГУР Міноборони України.

Також зазначається, що раніше безпілотники нанесли удар по одному з найпотужніших НПЗ на росії – Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез, який переробляв понад 5% нафти країни-агресорки.