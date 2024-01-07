Окупований Севастополь був частково без світла через підрив електростанції – ЗМІ

02 квітня 2024, 13:53

В Севастополі, що перебуває під тимчасовою окупацією рашистів, частково зникло світло через підрив електропідстанції. Інформацію про це оприлюднило "Суспільне Крим" із посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

📢«Уночі 2 квітня представники української військової розвідки підірвали електропідстанцію. Частина міста залишилася без світла», - пише видання, посилаючись на ГУР МОУ.

Водночас місцеві мешканці повідомили, що вранці спостерігали мерехтіння світла, але наразі перебоїв з електропостачанням не відбувається.

"Крим.Реалії" також зазначає, що без світла на деякий час залишилася частина Гагарінського району в окупованому Севастополі. Перед цим у районі вулиці Вакуленчука люди чули звуки, схожі на вибухи.

У своєму телеграм-каналі так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв спростовує інформацію про підрив електропідстанції, стверджуючи, що причиною відсутності світла було "коротке замикання" на районній підстанції.

«Севастопольенерго» повідомило про "технологічне порушення" в електричних мережах, внаслідок чого було відключено електропостачання на 17 вулицях.

📅Також нагадаємо, що вранці 2 квітня дрони здійснили атаку на республіку Татарстан, де росія запустила виробництво "Шахедів". Цей вибуховий інцидент ЗМІ описують як вдалу операцію ГУР.