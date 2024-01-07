Німеччина надасть €576 млн на боєприпаси для України

02 квітня 2024, 14:30

Німеччина погодила виділення 576 млн євро на ініціативу Чехії з закупівлі артилерійських боєприпасів для України, що дозволить покрити вартість 180 тисяч снарядів. Про це повідомлено Reuters з посиланням на Міноборони ФРН у вівторок, 2 квітня.

Агентство зазначає, що в минулому місяці міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні нового пакета допомоги на суму 478 млн євро, що не враховувало підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів. Тоді ж він оголосив, що майбутній внесок Німеччини дозволить покрити вартість 180 тисяч артилерійських снарядів.

📢«Таким чином, загальна вартість обох заходів підтримки становить понад один мільярд євро», – сказав представник Міноборони ФРН.

Зазначається, що все більше країн доєднуються до чеської ініціативи щодо закупівлі та постачання сотень тисяч боєприпасів для України з-за меж Євросоюзу. На частку Німеччини припадатиме 40% цієї ініціативи, повідомили в німецькому міністерстві, не надавши подробиць.

Як раніше було повідомлено, в рамках цієї ініціативи Україна отримає не 800 тисяч боєприпасів, як планувалося раніше, а мільйон боєприпасів.