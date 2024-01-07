Cудитимуть ще двох окупаційних «силовиків» – псевдопрокурора та псевдополіціянтку з Луганщини

02 квітня 2024, 14:58

За матеріалами СБУ перед законом відповідатимуть двоє зрадників, які добровільно вступили на службу до незаконних «правоохоронних» структур, створених окупантами на Луганщині.

Зокрема, зібрано доказову базу щодо мешканця Сорокиного (стара назва Краснодон), який у серпні минулого року отримав від рашистів посаду у незаконній «прокуратурі Марківського району лнр».

До початку російської агресії зловмисник служив у правоохоронній системі. Однак у 2014 році він підтримав окупантів і поповнив лави так зв. «генеральної прокуратури лнр». За участь у терористичній організації (ч. 1 ст.258-3 Кримінального кодексу України) був оголошений у розшук.

Другою фігуранткою є 27-річна жителька Старобільщини. У квітні 2023 року вона присягнула окупантам і була прийнята до штату так зв. «отдела внутренних дел мвд рф «Старобельский».

Ці особи обвинувачуються за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі обвинувальні матеріали щодо них передано до суду.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

За добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

У лютому 2024 р. саме за цією статтею КК України до 15 років ув’язнення заочно засуджений ще один колаборант – призначений окупантами «прокурор Станично-Луганського району»