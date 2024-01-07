Безпекову угоду підписано між Україною та Фінляндією

03 квітня 2024, 16:33

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб уклали угоду про співпрацю в сфері безпеки та надання довгострокової підтримки. Про це повідомила пресслужба Зеленського у середу, 3 квітня.

📢«Цим документом Фінляндія формалізувала готовність і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії, зобов’язалася надавати довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблювати співпрацю з нашою країною в політичній, фінансовій, гуманітарній сферах та в напрямі реформ», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Фінляндія обіцяє допомагати відбудові енергетичного сектору України, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордонів та критичної інфраструктури, а також здійснювати лікування українських військових.

Угода також містить важливі блоки щодо санкцій, відшкодування збитків й притягнення росії до відповідальності.

Документ також чітко засвідчує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО з боку Фінляндії.

Президент Зеленський висловив подяку Фінляндії та Александру Стуббу за 23-й пакети допомоги Україні на суму 188 млн євро та зазначив, що сума підтримки, наданої Фінляндією під час агресії рф, наближається до 2 млрд євро.

📢«Я вдячний за гарантії продовження військової та фінансової підтримки нашої держави Фінляндією. Вже станом на зараз ми отримали 400 мільйонів євро військової допомоги за 2024 рік. І ця сума суттєво зросте до кінця цього року завдяки ще щонайменше двом пакетам допомоги», – підкреслив Зеленський.

До того ж зазначено, що Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відновлення якого – становитиме 290 млн євро.

Угода буде чинною протягом десяти років та посилює підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

📅Також варто нагадати, що у липні 2023 року країни G7 схвалили декларацію, яка передбачає довгострокову підтримку України у сферах безпеки та економіки, до якої приєдналися 32 держави.

✔️Наразі Україна уклала вісім двосторонніх безпекових угод з різними країнами, включаючи Велику Британію, Німеччину, Францію, Данію, Канаду, Італію, Нідерланди та Фінляндію.