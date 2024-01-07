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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
03 квітня 2024, 13:25

Найпотужніший землетрус на Тайвані за останні 25 років, багато постраждалих

На Тайвані стався найсильніший за останні 25 років землетрус, який призвів до втрати життя щонайменше чотирьох людей. Інформацію про це оприлюднила Associated Press з посиланням на тайванську рятувальну службу у середу, 3 квітня.

Згідно з повідомленням, 711 людей по всьому острову постраждали внаслідок цього землетрусу, а місцеперебування ще 77 людей залишається невідомим.

Також влада Тайваню змушена була призупинити рух поїздів через пошкодження. На одній з наземних ліній метро в Тайбеї тимчасово призупинено рух.

Землетрус призвів до руйнування щонайменше 26 будівель і заблокував людей в семи з них. Понад 90 тисяч домогосподарств залишилися без електропостачання.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,4 бала, що робить його найсильнішим на Тайвані протягом останніх 25 років.

Нагадаємо, вранці 3 квітня на східному узбережжі Тайваню сталася ціла серія землетрусів, серед яких були потужні землетруси з магнітудами 7,5, 6,6, 6,3 та 6,5 балів.

Також варто згадати, що 22 березня в Індонезії теж відбувся землетрус магнітудою 6,5 балів.

Джерело: "Associated Press"
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