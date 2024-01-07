Найпотужніший землетрус на Тайвані за останні 25 років, багато постраждалих

03 квітня 2024, 13:25

На Тайвані стався найсильніший за останні 25 років землетрус, який призвів до втрати життя щонайменше чотирьох людей. Інформацію про це оприлюднила Associated Press з посиланням на тайванську рятувальну службу у середу, 3 квітня.

Згідно з повідомленням, 711 людей по всьому острову постраждали внаслідок цього землетрусу, а місцеперебування ще 77 людей залишається невідомим.

Також влада Тайваню змушена була призупинити рух поїздів через пошкодження. На одній з наземних ліній метро в Тайбеї тимчасово призупинено рух.

Землетрус призвів до руйнування щонайменше 26 будівель і заблокував людей в семи з них. Понад 90 тисяч домогосподарств залишилися без електропостачання.

За даними Геологічної служби США, магнітуда землетрусу склала 7,4 бала, що робить його найсильнішим на Тайвані протягом останніх 25 років.

Нагадаємо, вранці 3 квітня на східному узбережжі Тайваню сталася ціла серія землетрусів, серед яких були потужні землетруси з магнітудами 7,5, 6,6, 6,3 та 6,5 балів.

Також варто згадати, що 22 березня в Індонезії теж відбувся землетрус магнітудою 6,5 балів.