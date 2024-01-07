Прем’єр-міністр України, Денис Шмигаль, розпочав візит до Естонії

03 квітня 2024, 13:48

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Естонії з робочим візитом. Про це він оголосив у своєму Телеграм-каналі в середу, 3 квітня.

📢«Розпочинаємо візит до Естонії із зустрічі з парламентаріями Рійгікогу на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром. Обговорили євроінтеграцію та співпрацю в кіберсфері, адже Естонія також має досвід відбиття російських кібератак. Подякував за готовність допомогти з енергетичним обладнанням. Говорили про наші актуальні потреби, адже росія продовжує енергетичний терор», – зазначив він.

Шмигаль підкреслив, що Україна тісно співпрацює з Естонією щодо конфіскації російських активів.

📢«Подякував Естонії за підтримку важливих для нашої країни резолюцій і сприяння в реалізації Формули миру президента України», – додав прем'єр.

📅Нагадаємо, що у березні Естонія оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України на суму 20 млн євро. ЗСУ отримали протитанкову зброю, вибухівку, артилерійські снаряди, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру та інше.

Також було повідомлено, що між Україною та Естонією готується підписання безпекової угоди. В ОП заявили, що оскільки Естонія межує з росією, то безпекові зобов'язання мають бути двосторонніми.