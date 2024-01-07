Пам’ятники Булгакову визнані символом російської пропаганди – УІНП

03 квітня 2024, 14:18

Пам'ятники відомому письменнику Михаїлу Булгакову розглядаються як символи російської імперської політики, а його твори та присутність пам'ятників у публічному просторі розглядаються як елемент російської пропаганди, зазначається у висновку, опублікованому Українським інститутом національної пам'яті (УІНП).

📢«Булгаков — імперець за світоглядом, затятий українофоб. Письменник, незважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні», - йдеться у висновку.

УІНП вважає, що у своїх творах Булгаков перекручував українську мову, глузував з української автокефальної церкви та заперечував саме існування української нації. Як один із прикладів, експерти вказують на роман "Біла гвардія".

📢«Так, у "Білій гвардії" прототипом одного з персонажів є українець Василь Листовничий, власник будинку на Андріївському узвозі, що його орендували Булгакови. Зображений як буржуй, пристосуванець, жадібний боягуз, він постає надто далеким від персони Листовничого...Отже, Михайло Булгаков упереджено й виразно негативно ставився до всього українського – українців, їхньої мови, культури, права на власну державу тощо, а його творчість безпосередньо пов’язана з глорифікацією російської імперської політики та неприхованою українофобією», - додається в уточненні.

Один з найвідоміших пам'ятників Булгакову вважається той, що розташований на Андріївському узвозі у Києві поряд з будинком, де він проживав. З 1989 року на цьому місці розміщується Літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова.

📅У вересні 2022 року Національна спілка письменників України висловила пропозицію закрити музей Булгакова і відкрити музей композитора та фольклориста Олександра Кошиця, який також проживав у цій будівлі на Андріївському узвозі у Києві. Музей заявив, що буде оновлювати концепцію, але планів на закриття музею або зміну його назви немає.