ГУР: на російському заводі в Татарстані з виготовлення «шахедів» – значні руйнування

04 квітня 2024, 20:01

Після вдалої атаки безпілотників 2 квітня на завод з виробництва та зборки ударних дронів у Єлабузі, що у російському Татарстані, зафіксовано значні руйнування. Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

📢«Почнемо з того, що ми не підтверджуємо і не спростовуємо щодо того хто, чим бив (по заводу з виготовлення ударних БпЛА в Татарстані – ред.). Усі бачили, що хороші летальні об'єкти долетіли того чудового дня по кількох військових об'єктах на території окупованого росією Татарстану», – заявив Юсов.

Він зауважив, що атака була спрямована саме на військові об'єкти, й за попередніми даними ГУР, уражено підприємство зі збирання іранських ударних БпЛА типу «шахед», «які на росії чомусь обзивають "герань"».

📢«Там значні руйнування виробничих потужностей. І ускладнено продовження роботи підприємства. Це хороші результати. Ми всі цьому пораділи. Я думаю, що такі радості будуть і в майбутньому, і радіус їх також збільшуватиметься», – додав представник ГУР.

📅Нагадаємо, що 2 квітня безпілотники атакували завод з виробництва іранських "шахедів" на росії в колись окупованому Татарстані. Тим часом на росії заявили про 14 постраждалих у Татарстані, серед яких є завербовані іноземці. Також відомо, що росіяни не соромляться залучати до процесу виготовлення зброї та іранських безпілотників іноземних студентів.