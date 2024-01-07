Повідомлено про підозру п’ятьом колаборантам через співпрацю з окупантами на Луганщині

04 квітня 2024, 20:06

Служба безпеки України задокументувала діяльність ще п’ятьох колаборантів, які на начальницьких посадах співпрацюють з ворогом в окупаційних органах влади на Луганщині.

Більшість із них до війни працювали в українських державних структурах, але з початком окупації налагодили контакти з загарбниками та «пішли на підвищення».

Так, колишня директорка рубіжанського дитячого садку вітала російську агресію. У травні 2022 року окупанти призначили її «заместителем главы администрации города Рубежное лнр».

Також задокументовано, що ексчиновниця Рубіжанської міськради отримала «портфель» «начальника отдела по делам семьи и детей» в окупаційній адміністрації на Сватівщині.

Колишня службовиця трудового архіву Лисичанської міськради через співпрацю з агресором стала начальником архівного відділу так зв. «администрации города Лисичанска лнр».

Колаборант, який очолив відділ агропромислового розвитку та земельних відносин в незаконній «адміністрації» рашистів у Кремінній, у минулому був завідувачем сектору у Кремінській РДА.

Ще одним фігурантом є мешканець Луганська, у березні минулого року призначений директором «департамента реагирования на чрезвычайные ситуации мчс лнр». Наразі він продовжує кар’єру колаборанта у «гу мчс рф по лнр».

СБУ повідомила зловмисникам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

📅Варто нагадати, що безпосередній начальник однієї з фігуранток – окупаційний «мер» Рубіжного, за цією статтею вже 👉 отримав заочний вирок у вигляді 10 років тюрми з конфіскацією усього майна.

⚠️Інші «кар’єристи» - на черзі.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.