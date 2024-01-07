На росії впало виробництво бензину на 12%, а НПЗ продають запаси – ЗМІ

04 квітня 2024, 20:37

Протягом останнього тижня березня російські нафтопереробні заводи та підприємства зменшили виробництво бензину та дизпалива. За даними росстату, виробництво бензину знизилося до 110,7 тис. тонн на добу, що на 12% менше середнього показника в лютому, а виробництво дизпалива скоротилося до 231 тис. тонн на добу, на 3,5% менше, ніж у лютому. Цю інформацію оприлюднило російське видання "КоммерсантЪ".

Згідно зі звітом, зменшення виробництва бензину на росії напряму пов'язане з пошкодженням критично важливих установок первинної переробки на нафтопереробних заводах внаслідок атак українських безпілотників.

Зупинили свою роботу переробні лінії на Рязанському НПЗ (АТ-6 та АВТ-4), Куйбишевському НПЗ (АВТ-4 та АВТ-5) та Сизранському НПЗ (АВТ-6) Роснафти, а також Нижньогородському НПЗ (АВТ-6) Лукойла.

Російські нафтові компанії вже розпочали ремонт пошкоджених установок, проте повернення їх до повноцінної роботи очікується не раніше середини червня за умов відсутності «повторних дієвих санкційних ударів дронами».

У зв'язку з цим, залишившимся (поки що) цілим російським нафтовим компаніям доручено збільшити виробництво на інших потужностях та продавати пальне із запасів, тому після різкого підвищення цін у середині березня минулого тижня бензин на російській біржі трохи подешевшав.

📢«Бензин виїхав на запасах. Виробництво скоротилося непомітно для ринку», – продовжують стверджувати в «комерсанті».

Проте цього тижня спостерігається відновлення зростання цін, на що вплинув, зокрема, психологічний ефект атак безпілотників на НПЗ у Нижньокамську в колись окупованому росією Татарстані. Учора, 3 квітня, ціни на бензин А-95 в європейській частині рф зросли на біржі на 1,5% за день - до 65,4 тис. руб. за тонну.

📅Нагадаємо, що 2 квітня безпілотники атакували нафтопереробний комплекс ТАНЕКО в місті Нижньокамськ, що на росії. Раніше, аналогічні атаки стали причиною зупинки одного з найпотужніших НПЗ на росії - Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез, який переробляв понад 5% нафти країни.