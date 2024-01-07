Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
04 квітня 2024, 21:01

Чотири авіаудари нанесли росіяни по селу Нью-Йорк на Донеччині та вбили людей

У вечірній час в четвер, 4 квітня, Нью-Йорк Донецької області зазнав чотирьох авіаударів, які в черговий раз здійснили російські окупанти. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він надав інформацію про двох загиблих людей та одного пораненого внаслідок ворожої атаки.

📢«Пошкоджено численні приватні будинки. Точні наслідки обстрілу встановлюємо», – зазначив Філашкін.

Голова ОВА закликав мешканців прифронтових міст і містечок евакуюватись, наголошуючи на необхідності перебувати у безпеці. Раніше, з Очеретинської громади Донецької області за тиждень вже евакуювали близько двох сотень людей.

📅Нагадаємо, що рф в черговий раз ударила Красногорівці на Донеччині й вбила двох цивільних людей.

Джерело: "Донецька ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: