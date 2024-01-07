Поява літаків F-16 стане несподіванкою для росіян – Повітряні Сили ЗСУ

04 квітня 2024, 13:59

Українські льотчики завершують програму навчання на винищувачах F-16 у Данії та США. За словами речника Повітряних сил України Іллі Євлаша, це надасть несподівану перевагу для України у відношенні до її противників, та стане «несподіванкою для ворога». Інформацію про це передає «Радіо Свобода» у четвер, 4 квітня.

📢«Дві групи пілотів проходять опанування безпосередньо на літаках F-16 у Данії та США та вдосконалюють свої навички. Це є одним із завершальних етапів», – зазначив він.

Про точну дату прибуття цих літаків до України речник відмовився говорити.

📢«Не варто розголошувати, аби противнику була певна несподіванка. Звісно, як тільки про це можна буде говорити, ми повідомимо усім українцям, оскільки всі дуже чекають», – додав речник.

Ілля Євлаш також наголосив, що винищувачі F-16 зможуть ефективно протистояти російським ракетам, які атакують українські міста, та боротися з російською авіацією, яка активно використовує керовані авіабомби.

📅Раніше було повідомлено, що Україна може отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Міністерство оборони також заявило, що всі необхідні рішення щодо отримання цих літаків вже ухвалені, і процес відбувається за планом.