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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
04 квітня 2024, 14:14

Шмигаль з важливим візитом у Латвії: зустріч з прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею

Українська урядова делегація здійснила візит до Латвії, який був оголошений прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у своєму каналі в Telegram у четвер, 4 квітня.

📢«Працюємо сьогодні в Латвії. Зустрівся з прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею, щоб обговорити актуальні питання нашої двосторонньої співпраці, зокрема військово-технічну допомогу», - написав глава уряду.

За словами Шмигаля, Уряд Латвії готовий й надалі підтримувати Україну на рівні 0,25% від їхнього ВВП щорічно. Прем’єр-міністр України особисто мав можливість подякувати за це Прем’єр-міністерці Евіці Сіліні.

📢«Сьогодні ми провели плідні та конструктивні перемовини з широкого кола питань. Зокрема, щодо військово-технічної допомоги та організації спільного виробництва снарядів. Очікуємо що вже найближчим часом запустимо й спільне виробництво безпілотників для потреб українських Сил оборони», – додав Шмигаль за результатом зустрічі.

Також політики домовилися про те, що в цьому році чергова кількість українських воїнів зможе пройти лікування, реабілітацію та відновлення в Латвії.

📢«Окремо проговорили санкції та конфіскацію російських активів. Подякував за підтримку Формули миру Президента України та участь у коаліції зі створення Спецтрибуналу для вищого політичного керівництва рф», – додав Прем’єр-міністр у своєму повідомленні.

Латвія виступає одним з найбільш завзятих провідників України до ЄС та НАТО. Ця підтримка особливо важлива зараз, коли затверджується переговорна рамка для подальшої першої міжурядової конференції, з якої стартують передвступні переговори між Україною та Євросоюзом.

📅Нагадаємо, що у середу Шмигаль відвідав Естонію, де провів зустрічі з президентом Аларом Карісом та прем’єр-міністром Каєю Каллас.

Раніше було оголошено, що уряд Латвії схвалив новий пакет комплексної допомоги Україні на 2024 рік, спрямований на відновлення та підтримку Збройних Сил України через Європейський фонд миру.

Джерело: "Прем’єр-міністр України"
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