Шмигаль з важливим візитом у Латвії: зустріч з прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею

04 квітня 2024, 14:14

Українська урядова делегація здійснила візит до Латвії, який був оголошений прем’єр-міністром Денисом Шмигалем у своєму каналі в Telegram у четвер, 4 квітня.

📢«Працюємо сьогодні в Латвії. Зустрівся з прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею, щоб обговорити актуальні питання нашої двосторонньої співпраці, зокрема військово-технічну допомогу», - написав глава уряду.

За словами Шмигаля, Уряд Латвії готовий й надалі підтримувати Україну на рівні 0,25% від їхнього ВВП щорічно. Прем’єр-міністр України особисто мав можливість подякувати за це Прем’єр-міністерці Евіці Сіліні.

📢«Сьогодні ми провели плідні та конструктивні перемовини з широкого кола питань. Зокрема, щодо військово-технічної допомоги та організації спільного виробництва снарядів. Очікуємо що вже найближчим часом запустимо й спільне виробництво безпілотників для потреб українських Сил оборони», – додав Шмигаль за результатом зустрічі.

Також політики домовилися про те, що в цьому році чергова кількість українських воїнів зможе пройти лікування, реабілітацію та відновлення в Латвії.

📢«Окремо проговорили санкції та конфіскацію російських активів. Подякував за підтримку Формули миру Президента України та участь у коаліції зі створення Спецтрибуналу для вищого політичного керівництва рф», – додав Прем’єр-міністр у своєму повідомленні.

Латвія виступає одним з найбільш завзятих провідників України до ЄС та НАТО. Ця підтримка особливо важлива зараз, коли затверджується переговорна рамка для подальшої першої міжурядової конференції, з якої стартують передвступні переговори між Україною та Євросоюзом.

📅Нагадаємо, що у середу Шмигаль відвідав Естонію, де провів зустрічі з президентом Аларом Карісом та прем’єр-міністром Каєю Каллас.

Раніше було оголошено, що уряд Латвії схвалив новий пакет комплексної допомоги Україні на 2024 рік, спрямований на відновлення та підтримку Збройних Сил України через Європейський фонд миру.