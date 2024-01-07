Німецькі компанії допомагають російським окупантам будувати в Маріуполі – ЗМІ

04 квітня 2024, 14:46

Німецькі компанії сприяють та допомагають російському терористичному режиму у виконанні будівельних робіт в окупованому Маріуполі. Цю інформацію німецьке видання Tagesschau повідомило на своєму ресурсі з посиланням на розслідування телеканалу ARD.

Журналісти мають матеріали доказів у вигляді фото та відео, що підтверджують участь компаній Knauf та WKB Systems у будівництві в окупованому рашистами місті.

Зокрема, мова йдеться про фотографії будівельних майданчиків із мішками Knauf, офіційний дилер якої публічно рекламує, що він побудував проєкт житлового будинку зі своїх будівельних матеріалів за дорученням російського міністерства оборони.

Knauf – провідна компанія у виробництві гіпсу, має довгостроковий бізнес на росії. Засновник компанії, Ніколаус Кнауф, має давні тісні зв'язки з росією та був почесним консулом на росії. Він зберіг цю посаду навіть після незаконної анексії росією Криму, а у 2018 році все ще називав існуючи та подальші санкції проти рф «жахливими». На росії все ще працює 4000 робітників на цю компанію, а бізнес продовжує генерувати мільярдні прибутки.

На будівельних майданчиках розслідувачі виявили бетонні блоки, упаковані в зелену плівку, на яких були написи WKB Systems GmbH. Ця компанія належить підсанкційному російському олігарху Віктору Бударіну. WKB Systems використовувалась як постачальник для будівельної галузі на росії.

Нагадаємо, що в порту Маріуполя вперше з початку року було помічено корабель рф. Також варто зазначити, що російські окупанти активно використовують руїни Азовсталі для розташування своєї бойової авіації.