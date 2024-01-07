До 10 років ув’язнення загрожує очільникам окупаційних «органів влади» у Сєвєродонецьку, Старобільську та Сватовому

04 квітня 2024, 17:23

СБУ зібрала доказову базу щодо зрадників, які керують незаконними владними структурами, сформованими окупантами на Луганщині.

Слідчі завершили щодо них досудове розслідування та скерували матеріали до суду.

Серед обвинувачених – мешканець Луганська Володимир Чернєв, якого у червні 2023 року рашисти поставили на чолі своєї «адміністрації» у тимчасово окупованому Старобільську. З минулого жовтня він очолює так зв. «муниципальное образование Старобельский муниципальный округ лнр».

За наявними даними, раніше зловмисник був «радником» ватажка «лнр», у 2022 році у складі окупаційних військ брав участь у війні проти України.

Фігуранткою кримінального провадження є й колишня очільниця Сватівської райдержадміністрації, депутатка місцевих рад від партії регіонів та опоблоку Людмила Русанова.

Спочатку рашисти призначили її головою місцевої окупаційної адміністрації. Наразі ворожа поплічниця обіймає посаду «председателя муниципального образования Сватовский муниципальный округ лнр».

Також перед законом відповідатиме колишня посадовиця управління соцзахисту і обслуговування населення Сєвєродонецької ВЦА Яна Силкіна, яка від початку російської окупації співпрацює з ворогом.

Вона отримала від загарбників посаду заступника окупаційного «мера» міста. З вересня 2023 р. стала так зв. «председателем совета городского округа города Сєвєродонецка».

Відповідно до ч 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, колаборантам загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Досудове розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.