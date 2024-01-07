Під Харковом росіяни вбили чоловіка, що на тракторі обробляв землю

04 квітня 2024, 18:10

Харківський район зазнав російського ракетного удару, внаслідок якого загинув працівник агропідприємства, а ще двоє людей були поранені. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної державної адміністрації, у своєму телеграм-каналі в четвер, 4 квітня.

📢«За уточненими даними, внаслідок ворожого обстрілу земельної ділянки між с. Березівка та с. Коротич загинув 36-річний працівник агропідприємства. Також госпіталізовані чоловіки 55-ти та 21 року», – написав він.

Синєгубов додав, що під час удару чоловіки працювали у полі. Також пошкоджено три сільгоспмашини. Удар стався о 12:47 по Харківському району між населеними пунктами. Загинув чоловік, який працював, перебуваючи у тракторі.

Харківська обласна прокуратура та поліція Харківської області повідомили, що ракета впала у полі у той час, коли працівники сільськогосподарського підприємства обробляли землю.

📅Нагадаємо, що у ніч проти 4 квітня росія атакувала Харків "шахедами", внаслідок чого загинуло четверо людей, серед яких — троє рятувальників, наймолодшому було 32 роки.