До ТЦК викликатимуть громадян віком від 25 років для уточнення даних

05 квітня 2024, 17:08

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, у зв'язку з ухваленням закону про зниження мобілізаційного віку до 25 років, Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (військкомати) запрошуватимуть громадян з цього віку для оновлення облікових даних, проходження медогляду.

📢«Президентом України підписано Закон України від 30.05.2023 № 3127-IX "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", яким знижено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників», – зазначено в офіційному повідомленні.

Громадяни, які досягли 25 років, будуть переведені з військового обліку призовників на військовий облік військовозобов'язаних. ТЦК запросять цих громадян для оновлення інформації, проходження медичного огляду та отримання відповідних військово-облікових документів.

Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років ініціював Кабінет Міністрів, пояснюючи це тим, що під час воєнного стану не діє призов на строкову службу, тому відбувається скорочення чисельності чоловіків, які підлягають призову.

📅Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років 2 квітня. Верховна Рада підтримала цей законопроєкт ще 30 травня 2023 року.