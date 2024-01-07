Про наслідки атаки на російські військові аеродроми повідомили в ЗМІ

05 квітня 2024, 17:48

Вранці у п’ятницю, 5 квітня, зазнали атак безпілотників відразу три російські військові аеродроми. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовника у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України.

За словами співрозмовника, аеродром Енгельс-2 зазнав значних пошкоджень через спільну операцію ГУР і ЗСУ, внаслідок чого, ймовірно, постраждали три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

📢«Нам також відомо про загибель сімох військовослужбовців на аеродромі. Попередньо серед загиблих також можуть бути пілоти стратегічних бомбардувальників», – додав він.

Також від влучного удару постраждав аеродром у місті Єйськ, де повністю знищено, за попередніми даними, два Су-25 та загинули чотири російські військовослужбовці.

В той самий час ударні БпЛА атакували військовий аеродром у місті Курськ, але про результати удару поки що інформація не повідомляється.

Раніше у п’ятницю, 5 квітня, вже повідомлялося про удари в районі розташування військових аеродромів у російських населених пунктах Єйську, Морозовську та Енгельсі. Також міноборони на росії повідомило про атаку понад 50 безпілотників, більшість з яких начебто вони спромоглись збити.

Також ЗМІ повідомили, що на аеродромі Морозовськ щонайменше шість військових російських літаків було знищено, а ще вісім зазнали значних ушкоджень. Два десятки російських військових було ліквідовано та поранено. В той самий час, росіяни стверджують лише про вісьмох постраждалих.