На наступному тижні Верховна Рада розгляне закон про мобілізацію

05 квітня 2024, 18:31

На наступному пленарному засіданні Верховна Рада України розгляне у другому читанні законопроєкт про мобілізацію, повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram у п'ятницю, 5 квітня.

📢«Надіслали попередній порядок денний на найближчий пленарний тиждень (10-11 квітня). Із законів тільки три питання: мобілізація (№10449), законопроєкт про внесення змін в Кримінальний кодекс і Кодекс про адміністративні правопорушення за порушення щодо мобілізації (№10379), законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб (№11079-1)», – повідомив він.

Зазначивши, що остаточна порівняльна таблиця ще не готова до другого читання законопроєкту про мобілізацію, Желєзняк вказав, що комітет національної безпеки, оборони та розвідки продовжує працювати над документом.

📢«Комітет цей тиждень працює і, можливо, лише завтра (в суботу) буде фінальне засідання, де схвалять і комітетські правки, і всю таблицю до другого читання», – додав він.

📅Нагадаємо, що у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації в Україні був ухвалений Верховною Радою 7 лютого. Народні депутати запропонували внести тисячі правок до нього.