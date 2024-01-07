Удар по Запоріжжю: росіяни вбили чотирьох людей, поранено журналістів

05 квітня 2024, 21:00

У п'ятницю, 5 квітня, російські війська завдали п'ять ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста Запоріжжя, що призвело до трагічних наслідків. Окупанти вбили чотирьох людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров під час телемарафону «Єдині новини».

📢«Наразі ми володіємо інформацією про те, що пошкоджено щонайменше три багатоповерхові будинки, 10 приватних будинків. На жаль, є загиблі. Остання інформація, якою ми володіємо, — це троє людей загинули, 13 осіб доправили до нашої лікарні, з яких четверо перебувають у важкому стані», – заявив Федоров.

Також від російських ударів постраждала промислова і торговельна інфраструктура. Оцінити весь масштаб руйнувань наразі неможливо.

Голова ОВА наголосив, що спочатку було завдано два ракетних удари, а потім через сорок хвилин – повторні удари по тих самих місцях, коли туди вже прибули рятувальники, поліцейські та журналісти.

📢«На жаль, постраждали двоє журналістів, які дістали поранень під час ракетних обстрілів», – додав голова ОВА.

❗❗На 21:00 годину Іван Федоров повідомив про те, що 4 людини загинуло. Понад 20 людей травмовано, їм надається необхідна медична допомога.

За словами журналіста Андрія Цаплієнко, кореспондентів Суспільного не зачепило, а журналістів Укрінформ та з 1+1 – поранено.

Згідно з інформацією від МВС, серед поранених також є 9-річна дитина.

📅Нагадаємо, що росіяни 5 квітня атакували Запоріжжя. Пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, один будинок приватного сектору, гуртожиток та заклад торгівлі.

Раніше було повідомлено про двох загиблих під час цього удару по Запоріжжю.