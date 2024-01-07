Шмигаль прибув з важливим візитом до Литви

05 квітня 2024, 11:56

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль почав свій візит до Литви та провів зустріч із литовською колегою Інгрідою Шимоніте, про що він повідомив у своєму Telegram каналі в п'ятницю, 5 квітня.

📢«На порядку денному: військово-технічне співробітництво, підтримка євроінтеграції України, конфіскація російських активів та посилення обмежень на російські товари й послуги», – написав глава уряду.

Це вже третій день поспіль, коли Денис Шмигаль здійснює турне по країнах Балтії. У середу він провів переговори в Естонії, а у четвер – у Латвії.

Зазначається, що Україна та Латвія планують запустити спільне виробництво снарядів та дронів найближчим часом.