На росії знищено та пошкоджено військові літаки на аеродромі Морозовськ – ЗМІ

05 квітня 2024, 12:09

Внаслідок успішної атаки на російський військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області щонайменше шість літаків було знищено, а ще вісім зазнали значних пошкоджень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власне інформоване джерело в п'ятницю, 5 квітня.

Зазначається, що за цією атакою стоять Служба безпеки України та військові із Сил оборони.

📢«На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24м, Су-34 – саме такі літаки РФ використовує для того, щоб скидати керовані авіабомби по позиціях Збройних сил України та прифронтових українських містах», – зазначив співрозмовник.

За його даними, крім знищеної та пошкодженої техніки, близько двох десятків російських військових були вбиті та поранені.

📢«Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів», – підкреслив він.

Також ЗМІ повідомляють, що станом на ранок 3 квітня на аеродромі Морозовськ за даними супутникових знімків базувалися:

19 одиниць Су-34

1 одиниця Су-30

5 одиниць Су-27

2 одиниці Ми-8/17

📅Нагадаємо, що сьогодні вночі в районі розташування військових аеродромів у російських населених пунктах Єйську, Морозовську та Енгельсі пролунали потужні вибухи. Пізніше міноборони на росії заявило про атаку понад 50 дронів, більшість з яких, за їхніми словами, було збито.