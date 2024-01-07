На росії знищено та пошкоджено військові літаки на аеродромі Морозовськ – ЗМІ

Внаслідок успішної атаки на російський військовий аеродром Морозовськ у Ростовській області щонайменше шість літаків було знищено, а ще вісім зазнали значних пошкоджень. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власне інформоване джерело в п'ятницю, 5 квітня.
Зазначається, що за цією атакою стоять Служба безпеки України та військові із Сил оборони.
📢«На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24м, Су-34 – саме такі літаки РФ використовує для того, щоб скидати керовані авіабомби по позиціях Збройних сил України та прифронтових українських містах», – зазначив співрозмовник.
За його даними, крім знищеної та пошкодженої техніки, близько двох десятків російських військових були вбиті та поранені.
📢«Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів», – підкреслив він.
Також ЗМІ повідомляють, що станом на ранок 3 квітня на аеродромі Морозовськ за даними супутникових знімків базувалися:
- 19 одиниць Су-34
- 1 одиниця Су-30
- 5 одиниць Су-27
- 2 одиниці Ми-8/17
📅Нагадаємо, що сьогодні вночі в районі розташування військових аеродромів у російських населених пунктах Єйську, Морозовську та Енгельсі пролунали потужні вибухи. Пізніше міноборони на росії заявило про атаку понад 50 дронів, більшість з яких, за їхніми словами, було збито.