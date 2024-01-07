У Міноборони розповіли про смарт-мобілізацію та цифровий рекрутинг в Україні

05 квітня 2024, 13:13

Наступним етапом після цифровізації вручення повісток військовозобов'язаним, настане час для запровадження смартмобілізації, яка дозволить подати заявку на мобілізацію всього за два кліки. Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв'ю інтернет-порталу АрміяInform.

📢«Наступний етап — це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо», – зазначила вона.

Черногоренко акцентувала на важливості саме рекрутингового підходу, адже якщо людина буде розуміти весь свій потенційний шлях у війську і зможе його якось контролювати з можливістю власного вибору, то «питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування відпаде само по собі».

📢«Вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це — цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці», – пояснила вона.

Заступник міністра оборони також зазначила, що Збройні Сили України є найбільшим працедавцем у країні, що дає можливість привернути кращих фахівців з цивільного життя «і тоді ми станемо ще швидшими та ще технологічнішими».

📢«До речі, армія зараз неабияк наситилися цивільною експертизою, цивільними звичками, культурою цивільною. В армії служать люди з великих компаній. Так, у мене в команді працює військовослужбовець, який повернувся з Каліфорнії, де будував стартапи. Він просто сів у літак, повернувся в Україну і мобілізувався в 47-у бригаду. І все. Тут більше нічого не можна сказати. Це приклад, як цивільні люди збагачують армію. І це збагачення треба "ловити"», – підкреслила Черногоренко.

📅Нагадаємо, що 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають скасування статусу "обмежено придатний" та зменшення мобілізаційного віку до 25 років, а також запровадження електронного реєстру військовозобов'язаних.