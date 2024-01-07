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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
05 квітня 2024, 13:29

Берислав знову під російським обстрілом, поранено трьох людей

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що в п’ятницю, 5 квітня, місто Берислав знову було атаковано росіянами з безпілотника, внаслідок чого постраждали троє мирних людей.

Згідно з офіційною інформацією, серед постраждалих – жінка віком 84 роки та два чоловіки у віці 59 і 56 років.

Потерпілі отримали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок і були доставлені до лікарні для надання необхідної допомоги. Наразі вони перебувають під наглядом медичних працівників.

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники продовжують здійснювати агресивні дії проти мирного населення. Варто нагадати, що недавно також було зафіксовано обстріл газопроводів на Херсонщині внаслідок ворожих дій окупантів.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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