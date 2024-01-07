По аеродрому під Харковом російські окупанти били ракетами

05 квітня 2024, 14:34

Вночі на п'ятницю російські загарбники здійснили ракетний удар по аеродрому в селищі Коротич поблизу Харкова, повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов у своєму Facebook у п’ятницю, 5 квітня.

🚀За його словами, ворог здійснив п'ять ударів в одне місце по неробочому аеродрому в Коротичі, що призвело до пошкодження ангарів та знищення значної частини території, яка нині вкрита вирвами. На місці виникла пожежа.

📢«За попередніми даними, обстріл був з комплексу С-300. Слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції працюють на місці, шукають уламки. Цього разу обійшлося без постраждалих», – написав Болвінов.

📅Нагадаємо, росіяни в ніч із 4 на 5 квітня продовжили терористичні атаки по території України ударними БпЛА та ракетами. Вчора пізно ввечері також повідомлялось про серію вибухів у Харкові.

Напередодні російські війська здійснили декілька серій атак на Харків дронами-камікадзе. Під час повторного удару загинули троє рятувальників ДСНС України. Через деякий час мер Харкова повідомив про чотирьох загиблих, ще 10 людей були поранені.