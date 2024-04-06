Ситуація щодо російського вторгнення на 06.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 06.04.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 446690 (+790) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7057 (+24) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13497 (+38) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 11262 (+41) од;
- РСЗВ / MLRS – 1032 (+3) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 749 (+2) од;
- літаків / aircraft – 347 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8895 (+48);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2060 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 14992 (+70) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1854 (+5).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!