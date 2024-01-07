Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США

06 квітня 2024, 17:35

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією американського Конгресу, про що повідомив у своєму Telegram-каналі у суботу, 6 квітня.

📢«Зустрівся з делегацією Конгресу США – були представлені обидві партії, обидві палати Конгресу. Важливо, що партнери бачать особисто, що відбувається в Україні, у наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію. Провів зустріч із конгресменами вчора саме на Чернігівщині», – написав президент.

Зеленський розповів конгресменам про поточну ситуацію на передовій, першочергові потреби ЗСУ та поінформував про масштаби незаконної депортації українських дітей на росію.

📢«Підкреслив, що життєво необхідне якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення про подальшу підтримку нашої держави, про відповідний пакет для захисту від російського терору і для наших подальших активних дій. Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом», – додав глава держави.

В Офісі президента зазначили, що до складу делегації Конгресу увійшли: сенаторка від Республіканської партії Джонні Ернст, члени Палати представників від Демократичної партії Вайлі Нікел, Том Своззі, Майкл Квіглі та від Республіканської партії Ешлі Гінсон і Чак Едвардс.

📅Раніше ЗМІ повідомляли, що у Конгресі США знову було відкладено голосування за законопроєкт про допомогу Україні. Палата представників навряд чи розгляне це питання до середини квітня, а то ще й пізніше.