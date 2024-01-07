Зросла кількість вбитих росіянами людей внаслідок нічного обстрілу Харкова

06 квітня 2024, 17:54

Кількість вбитих росіянами людей внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова зросла до семи, повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області, Сергій Болвінов, у своєму Twitter у суботу, 6 квітня.

📢«Ворог знову бив двічі — прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садках та цивільній інфраструктурі. Повністю зруйновано автозаправну станцію, пошкоджено лінії електропередач. Серед побитих дев'ятиповерхівок — дві вирви, розміром 5 на 5 метрів. На жаль, маємо сімох загиблих внаслідок цієї атаки. Ще одинадцять людей отримали поранення», – зазначив правоохоронець.

За інформацією НПУ, Харків росіяни атакували із комплексу С-300. Між двома обстрілами інтервал був менше, ніж 30 хвилин.

Мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомляв, що під час російських обстрілів пошкодження отримали 9 житлових багатоповерхівок та 3 гуртожитки, а також 2 дитсадки, 2 школи, автозаправка та кілька десятків магазинів.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що росія вдарила виключно по цивільних об'єктах. Поранені цивільні люди отримали вибухові травми та чисельні осколкові поранення.

⚠️Також президент Зеленський відреагував на нічний удар російських окупантів по Харкову, закликавши до країн-партнерів якнайшвидше допомогти зупинити російський терор.