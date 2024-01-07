 Зросла кількість вбитих росіянами людей внаслідок нічного обстрілу Харкова. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
06 квітня 2024, 17:54

Зросла кількість вбитих росіянами людей внаслідок нічного обстрілу Харкова

Кількість вбитих росіянами людей внаслідок нічного удару по Шевченківському району Харкова зросла до семи, повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції області, Сергій Болвінов, у своєму Twitter у суботу, 6 квітня.

📢«Ворог знову бив двічі — прицільно по житлових багатоповерхівках, дитячих садках та цивільній інфраструктурі. Повністю зруйновано автозаправну станцію, пошкоджено лінії електропередач. Серед побитих дев'ятиповерхівок — дві вирви, розміром 5 на 5 метрів. На жаль, маємо сімох загиблих внаслідок цієї атаки. Ще одинадцять людей отримали поранення», – зазначив правоохоронець.

За інформацією НПУ, Харків росіяни атакували із комплексу С-300. Між двома обстрілами інтервал був менше, ніж 30 хвилин.

Мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомляв, що під час російських обстрілів пошкодження отримали 9 житлових багатоповерхівок та 3 гуртожитки, а також 2 дитсадки, 2 школи, автозаправка та кілька десятків магазинів.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявив, що росія вдарила виключно по цивільних об'єктах. Поранені цивільні люди отримали вибухові травми та чисельні осколкові поранення.

⚠️Також президент Зеленський відреагував на нічний удар російських окупантів по Харкову, закликавши до країн-партнерів якнайшвидше допомогти зупинити російський терор.

Джерело: "Начальник Слідчого управління Нацполіції Харківської області
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