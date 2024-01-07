Закон про повістки через СМС у Білорусі підписав Лукашенко

06 квітня 2024, 18:54

Формальний лідер Білорусі Лукашенко підписав закон «Про зміну законів з питань забезпечення національної безпеки», за яким передбачено впровадження нових механізмів сповіщення громадян про явку до військкомату чи призов на військову службу через СМС. Про це повідомлено виданням «Зеркало» у суботу, 6 квітня.

Відзначено, що цей закон передбачає ряд важливих змін стосовно військової служби та мобілізації у Білорусі. Відтепер постановка на військовий облік молодих людей почнеться не з 16, а з 17 років.

Крім того, викликати громадян до військкомату, в тому числі при мобілізації, можна буде не лише за допомогою паперової повістки, а й через СМС-повідомлення. А паперові повістки зможуть бути вручені призовникам не тільки вдома, а й у будь-якому місці.

До того ж новий закон посилює відповідальність за ухилення від заходів щодо призову на службу в армії та за неявку до військкомату. За ухилення від армії можна буде отримати вже не два, а три роки позбавлення волі, а суми штрафів зростуть у декілька разів.

Військкоми будуть наділені розширеними правами на обмеження виїзду з Білорусі громадян, які "порушують обов'язки з військового обліку та ухиляються від заходів призову на військову службу" – відтепер це стосується не лише громадян, що уникають строкової служби та служби в резерві, а й тих, хто ігнорує, наприклад, військові та спеціальні збори.

Також змінюються умови набору на військову службу за контрактом: це може статися навіть у випадку, якщо людина перебуває під слідством, має непогашену судимість або перебуває у в'язниці. Рішення щодо ув’язнених може ухвалити Лукашенко, якщо це буде необхідно для "забезпечення інтересів оборони та національної безпеки".

Варто відзначити, що більшість положень цього закону набудуть чинності вже 7 квітня.

Повний перелік інших диктаторських змін досить великий: підвищується вік перебування в запасі для військовозобов'язаних жінок-рядових, змінюється перелік громадян, що мають право на відстрочку під час мобілізації, при військкоматах створюватимуться загони посилення тощо.

Нагадаємо, що на цьому тижні Лукашенко заявив про готовність Білорусі до війни. Раніше він також погрожував Литві та Польщі нападом на Сувальський коридор − ділянку між Калінінградською областю росії та Білоруссю, яка належить Литві та Польщі.