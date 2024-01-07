Зеленський вимагає прийняти закон про посилення мобілізації

06 квітня 2024, 20:56

Верховна Рада України повинна провести голосування у другому читанні щодо законопроєкту про мобілізацію у «найближчі дні». Про це заявив президент Зеленський під час інтерв'ю, яке було продемонстроване під час телемарафону «Єдині новини» в суботу, 6 квітня.

📢«Достатньо вже чотири місяці на діалог щодо цих питань. Навіть перебільшили вони вже щодо цього питання. Тому ми говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями даний закон. Це дуже важливо», – сказав він.

За словами Зеленського, депутатам слід «заспокоїтись» та «не чекати оплесків своєму популізму». Також він підкреслив важливість того, щоб закон працював, а для цього не можна «вичищати закон».

📢Президент висловив переконання, що «росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що в нас люди не готові далі захищати державу. І сьогодні Захід запитує нас: а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то для чого вам допомога?».

📅Нагадаємо, що 7 лютого Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації в Україні, який наразі готується до другого читання, при цьому народні депутати вже запропонували тисячі поправок до нього.