У ніч на 6 квітня 2024 року знищено 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та три крилаті ракети

06 квітня 2024, 11:59

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.

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💥 В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету «Калібр» та 28 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам.