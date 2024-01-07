 У ніч на 6 квітня 2024 року знищено 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та три крилаті ракети. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
06 квітня 2024, 11:59

У ніч на 6 квітня 2024 року знищено 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» та три крилаті ракети

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф, а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.

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💥 В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету «Калібр» та 28 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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