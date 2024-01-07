Удар по Харкову: росіяни вбили шість людей, багато поранених

06 квітня 2024, 12:19

Триває російська агресія та терор проти Харкова. Чергові ворожі удари по місту та регіону. Проти ночі суботи, 6 квітня, війська рф нанесли серію ударів по місту. Внаслідок атаки безпілотників є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Про це повідомив мер Харкова, Ігор Терехов.

📢«Внаслідок нічного удару по Шевченківському району станом на сьогоднішній ранок маємо шість загиблих та 11 поранених. Всі служби на місці працюють, усім постраждалим надається допомога», – підкреслив він.

За його даними, об'єктом чергової російської атаки знову стала житлова забудова, в наслідок якої, пошкодження отримали щонайменше дев'ять багатоповерхівок, три гуртожитки, а також низка адміністративних будівель, магазинів, автозаправних станцій, СТО та автомобілів, а також 2 дитсадки й 2 школи. Вибитих за цей раз вікон нарахували вже понад 3600.

📢«Наймолодшому постраждалому 23 роки, хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі — з легкими пораненнями. Всього медики надали допомогу десятьом пораненим», – повідомив голова Харківської ОВА, Олег Синєгубов.

📅Нагадаємо, що під час цієї атаки також було повідомлено, що у Дергачівській громаді окупанти влучили ракетою у магазин, згоріли автомобілі.

Раніше повідомлялося, що в результаті російського удару по місту одна людина загинула, а щонайменше семеро були поранені.