 На Херсонщині від російських КАБів загинуло подружжя. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
06 квітня 2024, 12:45

На Херсонщині від російських КАБів загинуло подружжя

Унаслідок російського удару керованими авіабомбами по селу Зміївка на Херсонщині загинули чоловік та його дружина. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, 6 квітня.

📢«Вчора окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка, що на Бериславщині. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю. Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих - чоловіка 1957 року народження та жінки 1965 року народження», – підтвердив він.

📅Нагадаємо, що війська рф у ніч на суботу 6 квітня обстріляли агропромислове підприємство на Херсонщині. На щастя, пожежу ліквідували, і люди не постраждали.

Раніше також було повідомлено, що російські війська обстріляли Берислав, внаслідок чого троє осіб були поранені.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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