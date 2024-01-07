На Херсонщині від російських КАБів загинуло подружжя

06 квітня 2024, 12:45

Унаслідок російського удару керованими авіабомбами по селу Зміївка на Херсонщині загинули чоловік та його дружина. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, 6 квітня.

📢«Вчора окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка, що на Бериславщині. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю. Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих - чоловіка 1957 року народження та жінки 1965 року народження», – підтвердив він.

📅Нагадаємо, що війська рф у ніч на суботу 6 квітня обстріляли агропромислове підприємство на Херсонщині. На щастя, пожежу ліквідували, і люди не постраждали.

Раніше також було повідомлено, що російські війська обстріляли Берислав, внаслідок чого троє осіб були поранені.