 На росії підірвано військовий об’єкт: нафтопровід у Ростовській області – ГУР. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Влада
06 квітня 2024, 12:59

На росії підірвано військовий об’єкт: нафтопровід у Ростовській області – ГУР

У ніч на 6 квітня в районі населеного пункту Азов (Ростовська область на росії) сталася вибухова подія, пов'язана з підривом трубопроводу, яким здійснювалося перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території Азовського морського порту. Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що подальше завантаження танкерів російськими нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

📢«Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України», – йдеться у повідомленні ГУР.

Варто нагадати, що за оцінками НАТО, українські удари по нафтопереробних заводах на росії могли вивести з ладу понад 15% російських потужностей з нафтопереробки.

Як зазначалось раніше, з початку цього року було атаковано 13 російських НПЗ. Удари БпЛА призвели до найбільшого у році тижневого зростання глобальної ціни на нафту.

Джерело: "ГУР МО"
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