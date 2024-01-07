На росії підірвано військовий об’єкт: нафтопровід у Ростовській області – ГУР

06 квітня 2024, 12:59

У ніч на 6 квітня в районі населеного пункту Азов (Ростовська область на росії) сталася вибухова подія, пов'язана з підривом трубопроводу, яким здійснювалося перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території Азовського морського порту. Про це повідомляє ГУР.

Зазначається, що подальше завантаження танкерів російськими нафтопродуктами припинено на невизначений термін.

📢«Об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях, для підтримки ведення геноцидної війни проти України», – йдеться у повідомленні ГУР.

Варто нагадати, що за оцінками НАТО, українські удари по нафтопереробних заводах на росії могли вивести з ладу понад 15% російських потужностей з нафтопереробки.

Як зазначалось раніше, з початку цього року було атаковано 13 російських НПЗ. Удари БпЛА призвели до найбільшого у році тижневого зростання глобальної ціни на нафту.